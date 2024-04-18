مندوب مالطا بمجلس الأمن: يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في قطاع غزة

أكد مندوب مالطا بمجلس الأمن، خلال مؤتمر بمجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، أنه يجب تنفيذ وقف إطلاق نار فوري في القطاع.

وأشار إلى أنه يجب العمل على إطلاق أفق سياسي، لحل القضية الفلسطينية، مؤكدا أنه لا يزال عدد كبير من الفلسطينيين في عداد المفقودين في قطاع غزة.

وتابع: «نطالب بالإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة بشكل فوري ودون شروط، ونرفض أي هجوم إسرائيلي بري على رفح الفلسطينية ونستنكر أي عدوان جديد على القطاع.

ونوه بأنه على إسرائيل التزام التدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية، مشيرًا إلى أن عرقلة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة تمثل انتهاكا جسيما للقوانين الدولية.