قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأقل قدر من القوة

أكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، أن إيران تغلبت على أقصى قدرة للمعسكر العبري والغربي بأقل قدر من القوة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

وقال قائد القوة الجوفضائية، إن بلاده واجهت إسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة، مؤكدًا أنها لم تستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2.