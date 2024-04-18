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دراما المتحدة

قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني: واجهنا إسرائيل بأقل قدر من القوة

كتب:

منتصر سليمان
08:28 م | الخميس 18 أبريل 2024
جانب من الضربات الإيرانية ضد إسرائيل

جانب من الضربات الإيرانية ضد إسرائيل

أكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري الإيراني، أن إيران تغلبت على أقصى قدرة للمعسكر العبري والغربي بأقل قدر من القوة، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل. 

وقال قائد القوة الجوفضائية، إن بلاده واجهت إسرائيل بأسلحة قديمة وبأقل قدر من القوة، مؤكدًا أنها لم تستخدم صواريخ خرمشهر وسجيل وحاج قاسم وخيبرشكان وفرط صوتي 2.

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بقلم منتصر سليمان