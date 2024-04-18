صندوق النقد: من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي في دول المنطقة منخفضة الدخل

قال الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يتحسن الأداء الاقتصادي في الدول منخفضة الدخل التي تعاني من الصراعات ولكن سيبقى الاقتصاد منكمشًا نسبيًا بالرغم من التحسن الذي سيشهده اقتصاد هذه الدول مقارنة بالعام الماضي، لافتًا إلى أن هناك صراعات مازالت قائمة بالإضافة إلى الحرب في غزة.

المؤثرات السلبية على اقتصاد الدول منخفضة الدخل

وأضاف أزعور، خلال حواره مع الإعلامية دينا سالم، على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن من ضمن المؤثرات قيام الحرب السودانية الداخلية، والأوضاع والاستقرار بالدول الأخرى مثل اليمن وهذا ما يؤثر بالسلب على مستويات الاقتصاد، مشيرًا إلى وجود تحسن في دول أخرى مثل موريتانيا وجيبوتي، ولكن مستوى النمو الذي ستشهده الدول إجمالًا يعادل -1%.

دراسة أثر أزمات الاقتصاد الناتجة من الصراعات

وتابع: «هناك دراسة عميقة حول التأثير طويل المدى لأزمات الاقتصاد الناتجة من الصراعات في دول المنطقة، فالسودان حالة إنسانية سيئة جدًا، يرتفع بها مستوى التضخم ويتراجع مستوى النمو وزيادة المخاطر الإنسانية وخاصة المخاطر المرتبطة بقدرة الشعب السوداني على تحمل هذا العبء، بالإضافة إلى مشكلة النزوح».