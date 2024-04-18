اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الإفراج الجمركي قُبلة حياة لإنعاش الاقتصاد

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا الجمعة، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «سقطات» أحمد سليمان

- الإفراج الجمركى قُبلة حياة لإنعاش الاقتصاد

- الحكومة: الأسعار ستنخفض بنسبة 30% للسلع الأساسية.. و2024 عام التعافي من الأزمة الاقتصادية

- العاصمة الإدارية تستضيف اجتماعات وزراء المالية العرب في مايو المقبل

- «التموين»: أكبر قافلة مساعدات لأهالي غزة منذ بداية الحرب

- «التضامن»: بدء سداد الدفعة الثانية للفائزين بقرعة حج الجمعيات

- السماح لـ«مصر للطيران» باستخدام مطار المدينة المنورة في رحلات الذهاب والعودة

الصفحة الثانية

- «التعليم»: سحب امتحانات «الثانوية» من بنوك الأسئلة بنفس مواصفات العام الماضي

- تعاون بين «ألكسو» وبنك المعرفة لتعزيز جودة التعليم العالى

- «حجازي»: تصحيح «البابل شيت» إلكترونياً وتوزيع درجات «المقالية» على خطوات الإجابة

- «الإسكان»: تخصيص 578 ألف وحدة لمنخفضى الدخل

- «الجزار»: «سكن لكل المصريين» شيّدت مجتمعات عمرانية ووفرت السكن الملائم لغير القادرين

- «العمل»: لا تهاون مع شركات إلحاق العمالة المخالفة للشروط

- مصر تطالب بـ277 مليار دولار سنويا لأفريقيا لدعم العمل المناخى

- «التخطيط والصحة» تطلقان خدمة الرسائل النصية لتوعية الأسر بمواعيد تطعيمات المواليد

- «المشاط» تنوب عن المحافظين الأفارقة بـ«البنك الدولي»: على الدول المتقدمة تحمل تلويثها للبيئة

- «التجارة والصناعة»: كندا ترفع الحظر عن صادرات الفراولة المصرية

- «الصحة»: فحص 60 مليوناً ضمن «القضاء على فيروس سى»

- مساعد وزير الصحة للمبادرات العامة،: العلاجات المصنعة محلياً عامل رئيسى فى نجاح الحملة

الصفحة الثالثة

- الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة لتصنيع وتصدير «اليخوت»

- «المجلس» يقر توقيع عقد لتنفيذ الممشى السياحى الرابط بين المتحف المصرى الكبير ومنطقة الأهرامات.. والترخيص لوزير المالية بإصدار عملة تذكارية بمناسبة قرب مرور 70 عاماً على إنشاء «النيابة الإدارية».. ومد إعفاء شركات الطيران من مقابل «الجعل».. والتعاقد مع شركة لتقديم خدمات المقاصة والتسويات لمستحقات المستثمرين

- «الأمم المتحدة» تصوّت اليوم على مشروع قرار بمنح فلسطين العضوية الكاملة

- المدير التنفيذى لـ«مرسال»: قدمنا 113 شاحنة بتكلفة 181 مليون جنيه لتخفيف معاناة الأشقاء بقطاع غزة

- «الوطن» داخل قلعة صناعة «الخرطوش».. أسّسها «ناصر» وتطور إنتاجها فى عهد «السيسى»

- رئيس مصنع «10 الحربى»: نُلبى احتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر.. ونستغل فائض قدراتنا فى تصنيع منتجات مدنية وتنفيذ مشروعات تنموية

- «الخراشى»: نسعى لزيادة وتحسين الأداء.. وتوجيهات وزارية بدعم الباحثين والمبتكرين وتوطين التكنولوجيات

الصفحة الرابعة

- طحالب وخشب بلاستيكى وأقمشة معالجة ضد البكتيريا.. منتجات مصرية 100%

- «الرفاعى»: المركز يوفر الدعم اللازم لتحقيق المنتج النهائى للبحث العلمى.. «يوسف»: 14 معهداً بحثياً لخدمة الصناعة الوطنية

- «تعميق التصنيع المحلى».. توفر بديلاً للمنتجات المستوردة من خلال الحلول التكنولوجية

- رئيس المركز: نُحفّز الباحثين على ابتكار «بدائل المستورد» ولدينا 90 ألف بحث منشور عالمياً

- وزير التعليم العالى: نتطلع للوصول إلى حلول ذكية تواجه التحديات المستقبلية بما يضمن الارتقاء بالخدمات العامة

الصفحة الخامسة

- الإفراج الجمركى.. قبلة حياة لإنعاش الاقتصاد ومحاصرة التضخم

- «الجمارك»: الإفراج عن بضائع وسلع بأكثر من 12 مليار دولار خلال العام

- «غتورى»: الأولوية للسلع الأساسية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة.. والحكومة تستهدف زيادة المعروض بالأسواق

- خبراء: خطوة لطمأنة المورد والمستهلك

- «البهى»: الدولار مرشح للتراجع خلال الفترة المقبلة

- عضو «اتحاد الصناعات»: تراجُع الأسعار ودوران عجلة الإنتاج يستغرق بعض الوقت

- «البنا»: الإفراج قضى على الممارسات الاحتكارية.. و«الملاح»: قدم تيسيرات كبيرة.. و«شعيب»: أنهى المضاربات على الدولار وكبح التضخّم

الصفحة السادسة

- سحر الجعارة تكتب: من هم العلماء؟!

- خالد منتصر: نجيب محفوظ نجم معرض أبوظبى للكتاب

- الشيخ ياسر السيد مدين: كيف وصلتنا السُّنة؟ (3)

- بلال الدوى: هل يرد «نتنياهو» على الرد الإيرانى؟

- أمينة خيرى تكتب: «النتيتة» والصواريخ وفيتامينات الشرح

الصفحة السابعة

- الهروب من القاع

- «سقطات» سليمان.. مجلس الزمالك يقلص صلاحيات كاشف أسرار البيت الأبيض حفاظاً على النادى.. والتطاول على «أبطال اليد» يكتب نهايته

- تغييرات بالجملة.. تعديل فى تشكيل الأبيض أمام دريمز الغانى.. وتجهيز بدائل «زيزو وفتوح»

- المنافس ليس مرعبا.. نصائح من «كولر» للاعبى الأهلى قبل مواجهة مازيمبى.. طبيب الفريق يعلن جاهزية «تاو»

- كلاكيت ثامن مرة.. سطوة ريال مدريد وبايرن ميونيخ تعود بدورى الأبطال.. «الملكى» يمارس هوايته مع حاملى اللقب

الصفحة الثامنة

- سبائك وعملات وشبكة للاستثمار الآمن.. ليس كل ما يلمع «فـضة»

- الراحمون يرحمهم الرحمن.. شرطى يبهر العالم بإنقاذ قطة من فيضانات «دبى»

- «سد ثغراتك».. حملة طلابية ضد الابتزاز الإلكترونى: «لازم ناخد بالنا»

- «مشهد مؤثر».. سر تألق «آدم» فى «مسار إجبارى»

- على خشبة المسرح.. «ضفاير» تُجسد مشاكل المجتمع بالشعر والغناء