الزمالك يرد على تهديدات إيقاف القيد بسبب 2.4 مليون يورو.. عاجل

رد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك على أزمة تهديده بإيقاف القيد الخاص بالنادي لعدم سداد المستحقات الخاصة باللاعب المغربي خالد بوطيب نجم الفريق السابق التي تبلغ مليونين و400 ألف دولار.

رد الزمالك على تهديدات إيقاف القيد

وأوضح المصدر أن الزمالك يتواصل مع خالد بوطيب والمحامي الخاص به، من أجل حل هذه الأزمة نهائيا، وتقسيط الغرامة الموقعة على النادي، لمنع إيقاف القيد مجدداً.

أضاف: «عمرو أدهم عضو مجلس إدارة النادي يقود المفاوضات مع خالد بوطيب، بتفويض من جانب حسين لبيب رئيس مجلس الإدارة، لحسم هذا الملف نهائيا، وإنهاء كافة القضايا التي تواجه النادي خلال الفترة الحالية».

مستحقات خالد بوطيب في الزمالك

وكان الإعلامي إبراهيم عبدالجواد قد كشف عبر حسابه على فيسبوك أن نادي الزمالك معرض لإيقاف القيد بشكل فوري بسبب المستحقات المالية المتأخرة لخالد بوطيب.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على حساب النادي الأهلي في دوري NILE بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نادي دريمز الغاني، ضمن مباريات الدور نصف النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإفريقي الكونفدرالية.