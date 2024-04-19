مراسل «القاهرة الإخبارية» بدمشق: 3 مواقع في سوريا تعرضت لقصفٍ صاروخي

قال خليل هملو، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من دمشق، إن 3 مواقع في المحافظة تعرضت لقصفٍ صاروخي، وهي كتيبة الرادار في محيط بلدة «ازرع»، وهي في ريف المحافظة الشمالي تبعد تقريبا حوالي 60 كيلومترا عن العاصمة السورية دمشق.

وأضاف «هملو»، خلال رسالة على الهواء، بأنه تم استهداف مواقع أخرى في محيط بلدة «قرفة» في محافظة درعا، وهي تبعد حوالي 25 كيلومترا من شمال مدينة درعا، كما أنه في محافظة السويداء ذكرت بعض المصادر المحلية بتعرض مطار الثعلة العسكري لـ قصف صاروخي، وهو يقع في الريف الغربي لمحافظة السويداء.

وأشار إلى أن هذه هي الثلاثة مواقع إن كانت كتيبة الرادار أو محيط بلدة «قرفة» أو منطقة الثعلة، وهي تقع في مثلث واحد، ولا تبعد عن بعضها سوى من 5 إلى 10 كيلومترات، لكن حتى هذه اللحظة المصادر المحلية المتواجدة في درعا والسويداء لم تتحدث عن خسائر بشرية إنما الحديث عن استهداف هذه المواقع بالصواريخ.

ولفت أن هذه مواقع عسكرية يصعب بالنسبة للمدنيين أو النشطاء الذين ينقلون من تلك المحافظة أن يتحدثوا، لكن أكثر من مصدر في محافظة السويداء ودرعا، تواصل معها، تحدثوا عن صوت طائرات حربية ربما تكون طائرات حربية أردنية أو إسرائيلية كانت تجوب بشكل منخفض منطقة الحدود السورية الأردنية في الجنوب السوري سواء في السويداء أو درعا.