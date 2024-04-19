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القاهرة الإخبارية: الهجوم الإسرائيلي طال مناطق صحراوية في سوريا

كتب:

أحمد العانوسي
06:14 ص | الجمعة 19 أبريل 2024
إيران - أرشيفية

إيران - أرشيفية

أكد مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم الذي شنته إسرائيل طال مناطق صحراوية في محافظة السويداء السورية، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به القناة.

وكشف التلفزيون الرسمي الإيراني عن «وقوع انفجارات قوية قرب أصفهان وسط البلاد»، كما نفى عقد اجتماع طاريء لمجلس الأمن القومي، كما أكدت وسائل إعلام أمريكية، إصابة مواقع في إيران بصواريخ إسرائيلية.

وأشار مسؤول إيراني، إلى أن الانفجار بأصفهان سببه تفعيل الدفاع الجوي.

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