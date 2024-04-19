تفاصيل الهجوم.. إسرائيل استهدفت قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري

قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل هاجمت 9 أهداف في قاعدة للقوات الجوية التابعة للحرس الثوري قرب أصفهان، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

وكشفت وسائل إعلامية عبرية، نقلا عن مسؤولين أمنيين وحكوميين، عن أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلية لن تعلن مسؤوليتها عن الهجوم الذي شنته خلال الساعات الماضية على إيران، رغم تأكيد واشنطن أن تل أبيب أبلغتها بموعد الهجوم على طهران مسبقًا، لكنها لم تشارك.

سبب عدم اعتراف إسرائيل بالهجوم على إيران

وأكدت المصادر الأمنية لصحيفة جيروزاليم بوست العبرية، إن إسرائيل لن تعترف بمسؤولياتها عن الهجوم على إيران، بسبب «أسباب استراتيجية»، مشددًا على أن الضربة كانت مجرد «هجوم محدود»، في الوقت الذي تنفي فيه طهران وقوع أي أضرار تذكر عن ذلك الهجوم.

وأضاف المصدر، أنّ الرد الإسرائيلي كان بمثابة رسالة تحذيرية لإيران بأنّها قادرة على الوصول إلى أراضيها، مضيفًا أنه في نفس الوقت لن يتم الإعلان عن مسؤولياتها عن هذا الهجوم لأسباب استراتيجية.

وأكد أن المصادر الحكومية في طهران نفت أن يكون هناك هجوم، وزعموا أنه كان انفجار مصنع بسبب عدم رغبتهم في التصعيد.

الولايات المتحدة تؤكد مسؤولية إسرائيل

وأكد المصدر الأمنى أنه غير معلوم عن سبب تصريحات البنتاجون لوسائل الإعلام الأمريكية عن تورط إسرائيل في الهجوم، مضيفًا أنه كان يمكن التزام الصمت، وحفظ ماء وجه إيران، وتجنب تصعيد الموقف في المنطقة.

وأشار تقرير لمؤسسة بلومبرج إلى أنّ المسؤولين الإسرائيليين أبلغوا الولايات المتحدة الخميس الماضي، أنه سيكون هناك هجوم خلال فترة ما بين 24 إلى 48 ساعة قادمة.

وقد أعلن المجلس سالأعلى للأمن القومي الإيراني أن البلاد لم تتعرض لأي هجوم صاروخي خارجي.