«القاهرة الإخبارية»: التوتر بين إسرائيل وإيران ينعكس على جنوب لبنان

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في بيروت، إن أي توتر في المنطقة سواء بين إسرائيل وإيران ينعكس بشكل أساسي على الجبهة الجنوبية اللبنانية، التي كانت في أشد وأصعب حالاتها على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

أضاف «سنجاب»، أن الجبهة الجنوبية اللبنانية اشتعلت أمس عبر سلسلة من العمليات التي نفذها «حزب الله» تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، وعمليات القصف الإسرائيلي التي استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني وتحديدا القطاع الشرقي الذي استخدم لتنفيذ عدة عمليات نوعية غير مسبوقة من الأراضي اللبنانية باتجاه أهداف عسكرية إسرائيلية.

الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني

ولفت إلى أن الغارات الإسرائيلية استهدفت عدة مناطق في الجنوب اللبناني مثل منطقة الخيام وكفر كلا، ومناطق من القطاع الأوسط مثل عيترون، والقطاع الغربي مثل الناقورة وعلم الشعب، وغيرها من المناطق، بالتالي الجبهة مشتعلة على مدار الأيام القليلة الماضية، وهناك عودة لسلسلة وسياسية الاغتيالات التي نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ الأول من أمس.

أوضح أن عودة هذه السياسة ربما كانت لها تداعيات كبيرة في الجبهة الجنوبية اللبنانية، ما أدى لتنفيذ عمليات نوعية من قبل حزب الله لأول مرة مثل استهداف منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلي ومنظومة القبة الحديدية في قاعدة «بيت هلل» في الجهة المقابلة للقطاع الغربي من الجنوب اللبناني.