آخرها طرد 28 موظفا من «جوجل».. العقوبات تطارد معارضي الحرب على غزة

كل من يدعم غزة يناله نصيبا من التعامل العنصري في أوروبا، آخرها طرد 28 موظفًا في شركة جوجل الأمريكية؛ بسبب اعتراضهم على مشروع إسرائيلي ينتهك خصوصية الفلسطينيين، ومن قبل طلب روبرت جينريك، وزير الهجرة البريطاني، من مسؤولي وزارة الداخلية النظر في كيفية إلغاء التأشيرات الخاصة بالأشخاص الداعمين للقضية الفلسطينينة، وعشرات الحالات التي تعامل كل من يدعم القضية الفلسطينية بعنصرية شديدة.

الطرد لمن يدعم غزة

في 16 أبريل بدأ احتجاج موظفي جوجل على مشروع نيمبوس من جديد، كجزء من «يوم العمل ضد التكنولوجيا من أجل الإبادة الجماعية» الذي نظمته مجموعة «لا للتكنولوجيا من أجل الفصل العنصري»، نظمت احتجاجات سلمية في مكاتب جوجل في نيويورك وكاليفورنيا، واحتلت مجموعة كاليفورنيا مكتب الرئيس التنفيذي لشركة Google Cloud توماس كوريان، وحدث احتجاج آخر أصغر في سياتل، واشنطن؛ وشاركت المجموعة لقطات فيديو للاحتجاج على وسائل التواصل الاجتماعي وبثت الاعتصام مباشرة، بحسب موقع «tech» العالمي.

ورأت شركة جوجل أن ما حدث من موظفيها احتجاج على المشروع الإسرائيلي فوضى كبيرة، وكان رد الشركة هو طرد الموظفين ال 28 الذين شاركوا في الاحتجاجات بعد يومين من الاحتجاج إي في الساعات الماضية، بعد مذكرة للشركة، قال فيها نائب الرئيس للأمن العالمي في Google، كريس راكو، إن سلوك المتظاهرين كان غير مقبول، ومزعج للغاية، وجعل زملاء العمل يشعرون بالتهديد، وأضاف «راكو» أنها انتهكت سياسات متعددة للشركة وأن الشركة مستمرة في «التحقيق واتخاذ الإجراءات حسب الحاجة»، مؤكدا إنهاء عقود «ثمانية وعشرين موظفا تبين تورطهم».

سحب التأشيرات من الطلاب المحتجين في بريطانيا

ومن قبل نشرت صحيفة «تلجراف» طلب روبرت جينريك، وزير الهجرة البريطاني، من مسؤولي وزارة الداخلية النظر في كيفية إلغاء التأشيرات للطلاب والعمال الأجانب الذين يدعمون غزة ضد العدوان الإسرائيلي، حتى يتمكن من طردهم من المملكة المتحدة، وكان ذلك في أكتوبر 2023، وكلف روبرت جينريك، وزير الهجرة، المسؤولين في الوزارة بالنظر في كيفية إلغاء التأشيرات لأسباب تتعلق بالأمن القومي عندما يدعمون غزة والفصائل الفلسطينية.

وفي ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، دعا النائب ديسانتيس لطرد المتظاهرين المؤيدين لغزة، وأصدر النائب الجمهوري راندي فاين، رسالة يحث فيها الحاكم على اتخاذ إجراء، وقال «فاين»: «نقول إن فلوريدا هي أفضل مكان في أمريكا لليهود حان الوقت لإثبات ذلك الآن، اليوم، يجب ألا يقضي هؤلاء الأطفال يوما واحدا إضافيا محاطين بهذه الحيوانات»، في وصف صريح بأن المحتجين على أعمال دولة الاحتلال في فلسطين المكلومة حيوانات، لا بد من أن يطردوا فورا.