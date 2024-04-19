التحالف الوطني يطلق المرحلة الثالثة من قافلة المساعدات السادسة إلى غزة

أعلن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من القافلة السادسة للمساعدات الإنسانية والإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين، عبر معبر رفح البري، في إطار جهود التحالف المستمرة في دعم الأهالي في قطاع غزة، والحرص على دخول أكبر كم من المساعدات الإنسانية.

1430 طنا من المواد الغذائية

وجاءت المرحلة الثالثة من القافلة السادسة تضم أكثر من 73 قاطرة محملة بأكثر من 1490 طنا من المواد الغذائية والمشروبات الدافئة والملابس والبطاطين والمياه المعدنية، شملت أكثر من 1286 طنا من المواد الغذائية ونحو 9.08 طن من المشروبات الدافئة، إضافة إلى أكثر من 30 طنا من الملابس والبطاطين، وأكثر من 165 طنا من المياه المعدنية.

دعم التحالف الوطني لأهالي غزة

يشارك في القافلة كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وذلك لدعم الأشقاء في غزة المواجهة وتحمل أعباء الحرب التي أسفرت عن سقوط الآلاف من الضحايا والمصابين.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يحدث بشكل مستمر في إطار دعم وتضامن مصر تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق لتخفيف حدة أحداث العنف التي أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.