مندوب فلسطين يذرف الدموع داخل مجلس الأمن الدولي.. ما السبب؟ (فيديو)

أكد السفير رياض منصور، المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة، أن عدم اعتماد قرار بشأن عضوية فلسطين الكاملة في المنظمة الأممية لن يكسر إرادتهم ولم يهزم عزيمتهم، وذلك خلال كلمته بعد تصويت مجلس الأمن الدولي على طلب فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معربا عن تصميم شعب فلسطين على البقاء وعدم الاختفاء رغم قرارات المجلس.

بكاء المندوب الفلسطيني خلال كلمته داخل مجلس الأمن

يذرف المندوب الفلسطيني بالبكاء أثناء إلقاء كلمته داخل مجلس الأمن الدول، وذلك عقب استخدام الولايات المتحدة الأمريكية حق الفيتو ضد عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وتصويت أعضاء المجلس مشروع القرار.

وأشار إلى أن عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة ليست مجرد رمزية، بل تعتبر أمراً بالغ الأهمية للفلسطينيين ولشعوب المنطقة في هذه المرحلة الحساسة.

وأضاف أن هذه الخطوة كانت متوقعة منذ عام 1947، وأنها ضرورية للتصدي للظلم التاريخي الذي تعرض له الشعب الفلسطيني منذ قرار التقسيم وحتى اليوم، بهدف استعادة الإيمان بالشرعية الدولية والقانون الدولي وبدور هذه المنظمة وميثاقها.