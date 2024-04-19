ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: مستمرون في جهودنا حتى حصول فلسطين على عضوية كاملة

قال السفير ماجد عبدالفتاح، ممثل الجامعة العربية أمام الأمم المتحدة، إن الموقف الأمريكي معروف منذ بدء التفاوض على منح الدولة الفلسطينية العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، خاصة أن فلسطين تتوافر بها كافة مقومات الدولة، لافتًا إلى أن فلسطين دولة محبة للسلام.

فلسطين حصلت على لقب الدولة المراقب عام 2012

وأضاف السفير، خلال مداخلة على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن فلسطين قامت بدور كبير جدًا في العمل الدولي المشترك، وتم منحها لقب الدولة المراقب في الأمم المتحدة عام 2012، بعد المحاولة الأولى لضمها للعضوية في عام 2011، وقد قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمنحها هذا اللقب مثل الفاتيكان والاتحاد الأوروبي، بعد جمع 138 صوتًا.

الجامعة العربية مستمرة في جهودها لدعم مطلب فلسطين

وتابع: «قمنا بجهود كبيرة للغاية لمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة الكاملة، مستمرون في جهودنا ولن نمل من العودة لمجلس الأمن الدولي وسنتوجه للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم مطلب فلسطين، وواشنطن تحاول إعطاء مبررات ويجب ضم فلسطين للأمم المتحدة أولا ثم البدء في المفاوضات».