«التنمية المحلية»: بدء المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات غدا

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضي المملوكة للدولة والأراضي الزراعية، غدا السبت، والتي تستمر حتى 9 مايو المقبل، تنفيذا لتوصيات لجنة استرداد أراضي الدولة، برئاسة اللواء حسن عبد الشافي، مستشار رئاسة الجمهورية.

تنفيذ المرحلة الثالثة بجميع المحافظات

وأكد «آمنة»، أن جميع المحافظات أتمت استعداداتها لتنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة الحالية من حملات الإزالة، في ظل التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية على مدار اليوم، مشددا على تكثيف الحملات التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، خاصة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، واتخاذ الإجراءات القانونية كافة تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن إجمالي ما جرى استرداده خلال المرحلتين الأولى والثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات، بلغ حوالي1.5 مليون متر مربع، بإجمالي 8002 مبانٍ مخالفة، وإزالة 2758 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 5626 فدانا زراعيا، و242 مخالفة استزراع سمكي، بمساحة 1281 فدانا بمحافظة بورسعيد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من القيادة السياسية لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود المحافظات وقوات إنفاذ القانون ومديريات الأمن بالمحافظات كافة لتطبيق القانون بكل حزم.

حملات إزالة التعديات

ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين باستمرار التركيز على حالات التعدي على نهر النيل والمجاري المائية بصورة رئيسية، بالتنسيق مع مديريات الري، وكذا حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وضرورة تضافر الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وجهات الولاية ووحدة المتغيرات المكانية، لتذليل المعوقات وتقديم التيسيرات كافة، والدعم اللوجستي لتحقيق المستهدف من الموجه الـ22 بكل حسم وفق الجداول الزمنية المحددة.