مصادر بـ«التنمية المحلية»: توجيهات للمحافظات لإنهاء ملفات التصالح في مخالفات البناء

كشفت مصادر حكومية، عن أنّ وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وجّهتا المحافظات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسؤولي الإدارات الهندسية، بالاستعداد واتخاذ ما يلزم لتطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والإلمام بالإجراءات التنفيذية بشأن إنهاء ملفات التصالح وفق القانون واللائحة التنفيذية والتيسير على المواطنين، وتشكيل لجان تسعير متر التصالح وفق كل منطقة، ومتابعة تشكيل اللجان الفرعية والرئيسية لمراجعة وإنهاء ملفات التصالح، بالتزامن مع بدء العد التنازلي لتطبيق قانون التصالح وتلقي طلبات تقنين الوضع والتصالح في مخالفات البناء.

استيفاء أوراق التصالح

وأكدت المصادر لـ«الوطن»، ضرورة تلقي طلبات التصالح والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة للتصالح ومراجعتها من قبل المختصين في الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية قبل بدء اللجان مهام عملها.

تلقي طلبات التصالح

وأشارت إلى وجود مهلة لتلقي طلبات التصالح، حيث يتيح القانون فرصة أمام المواطنين للتعامل بشكل رسمي والحد من أي مخالفات، مع التشديد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لإنهاء ملفات التصالح في أقل مدة زمنية لخدمة المواطنين وتقنين وضع الحالات التي ينطبق عليها القانون.