5 منشآت نووية إيرانية تؤرق جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تعد هدفا حيا للاستهداف

حذر قيادي في الحرس الثوري الإيراني من أن إيران قد تغير عقيدتها النووية السلمية، حال تعرض منشآتها النووية للهجوم في ظل مخاوف إيرانية من استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لمنشآت نووية في إيران، وفقا لـ«فرانس برس».

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، أعرب عن قلقه من احتمالية أن تستهدف إسرائيل المنشآت النووية الإيرانية، على الرغم من أن طهران أغلقت مراكزها النووية بعد هجومها على إسرائيل «لأسباب أمنية».

وفي هذا التقرير نستعرض المنشآت النووية الإيرانية التي قد تكون هدفا حيا للاستهداف من الاحتلال الإسرائيلي وجاءت كالتالي:

أبرز المنشآت النووية الإيرانية

مفاعل بوشهر النووي

تعد أول محطة للطاقة النووية يتم إنشائها في إيران، وتنتج الماء الخفيف، والبلوتونيوم المستخدم في أغراض نووية.

تعد أكبر منشأة نووية إيرانية إذ تنتج نحو 10 كيلوجرامات بلوتونيوم في العام الواحد، وهي الكمية التي تكفي لصنع قنبلتين نوويتين.

تعد أهم منشأة نووية إيرانية إذ تضم 4 مفاعلات للبحوث النووية، بجانب مركز للتكنولوجيا النووية، ومنشأة تعمل على تخصيب اليورانيوم.

بُنيت منشأة فورو النووية، على عمق 80 مترًا في منطقة جبلية، والتى خصصتها إيران لتخصيب اليورانيوم، وتبلغ درجة النقاء الانشطارية بها بنسبة 20%.

تعد محطة نطنز النووية أكبر منشأة طرد مركزي لتخصيب اليورانيوم في إيران، تشغل 50 ألف جهاز طرد مركزي، وإنتاج يورانيوم عالي التخصيب.

سياسات إيران النووية

تدافع إيران باستمرار عن سلمية برنامجها النووي، كما أبرمت اتفاقا نوويا مع القوى الكبرى في 2015 ولكنها استمرت في توسيع وتسريع برنامجها النووي.