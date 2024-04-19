«إيران»: مفاعل ديمونة النووي لم يكن ضمن أهدافنا العسكرية في الهجوم على إسرائيل

أكد مصدر إيراني مسؤول أن مزاعم دولة الاحتلال الإسرائيلي، والتي نقلتها صحيفة معاريف العبرية، حول تضرر مبني مفاعل ديمونة النووي بسبب الهجوم الإيراني على تل أبيب، مساء السبت الماضي، هي محض كذب، وتأتي ضمن الحرب النفسية التي يمارسها المحتل على جميع شعوب العالم من أجل كسب التعاطف، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية «فارس».

مفاعل ديمونة النووي لم يكن ضمن أهداف إيران

وأضاف المصدر – لم يذكر اسمه- أن الهجوم الإيراني على إسرائيل السبت الماضي، والذي أطلق عليه «الوعد الصادق» استهدف مقرات استخباراتية في هضبة الجولان المحتلة «جبل الشيخ» وقاعدة نيفاتيم الجوية، ولم يكن مفاعل ديمونة النووي ضمن أهدافه العسكرية.

وأضاف أن اختيار القاعدتين هضبة الجولات المحتلة وقاعدة نيفاتيم الجوية جاء لأنهما كان لهما دور أساسي في عملية قصف القنصلية الإيرانية في دمشق، والتي أسفرت عن مقتل مستشارين عسكريين الايرانيين في القنصلية.

وردا على سؤال حول ما أوردته معاريف، قال إن هذه المزاعم كاذبة تماما.

كافة الأراضي المحتلة في مرمي إيران

وأكد المسؤول أن كافة مناطق الأراضي المحتلة تقع في مرمي إيران، مشددًا على أن الهجوم الإيراني كان مجرد ضربة تأدبيبة، ولكن مفاعل ديمونة النووي لم يكن ضمن هذه الأهداف رغم أن الجميع وخاصة قادة الكيان المحتل الإسرائيلي يعلمون جيدًا أنه لا توجد منطقة في الاراضي المحتلة ليست في مرمى النيران.