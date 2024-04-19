«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية هذه المرة

زعمت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، نقلا عن مصادر، أنَّ إسرائيل اختارت عدم ضرب المواقع النووية الإيرانية هذه المرة، حسبما أفاد خبر عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».

وأضافت الصحيفة، أنَّ الهجوم الإسرائيلي بجوار موقع نووي في إيران، يبعث برسالة تفيد بأنه بإمكان إسرائيل فعل ما هو أسوأ.

وتابعت: «لم يكن الهدف من الهجوم الإسرائيلي على أصفهان إيذاء إيران فحسب، بل كان أيضا لتوضيح مدى تعرض مواقعها النووية للخطر».