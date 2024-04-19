خالد جلال ينعى الفنان صلاح السعدني: «حفر اسمه في تاريخ الفن المصري»

نعى المخرج خالد جلال رئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي غيبه الموت اليوم، عن عمر ناهز 81 عاما.

خالد جلال ينعى الفنان صلاح السعدني

وقال خالد جلال، في بيان: «فقدنا فنانا متميزا في كل أعماله، استطاع ببساطة وسهولة أدائه أن يحفر اسمه في تاريخ الفن المصري، وأن يحتل مكانة كبيرة في قلوب جمهوره، وعزاؤنا فيما تركه من إرث فني سيظل تتذكره الأجيال على مر الزمن، رحم الله الفنان صلاح السعدني وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان».