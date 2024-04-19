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دراما المتحدة

يسرا تنعى الفنان صلاح السعدني وتعتذر عن عدم حضور الجنازة

كتب:

بسمة شطا
03:07 م | الجمعة 19 أبريل 2024
يسرا

يسرا

اعتذرت الفنانة يسرا عن حضور جنازة الفنان صلاح السعدني، المقرر أن تقام بعد صلاة العصر، بعدما رحل عن عالمنا صباح اليوم.

يسرا تغيب عن صلاة الجنازة على صلاح السعدني 

وكتبت الفنانة يسرا عبر حسابها بمنصة «إنستجرام»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. فقدنا اليوم قيمة وقامة فنية عظيمة في تاريخ السينما والدراما المصرية، الفنان القدير صلاح السعدني.. خالص عزائي للأسرة الكريمة تغمده الله بواسع رحمته وألهم العائلة الكريمة الصبر والسلوان».

وكشفت الفنانة يسرا عن غيابها عن صلاة الجنازة على الفنان صلاح السعدني، قائلة: «أعتذر عن عدم حضوري الجنازة لعدم تواجدي بمصر».

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