مقرر ثقافة الحوار الوطني: وصول التوصيات لرئيس الوزراء دليل على مسارها الصحيح

وصلت مخرجات اللجنة الثقافية بالحوار الوطني، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذ التوصيات والعمل على توجيه كل الفئات وتكليفها لاتخاذ اللازم من أجل تطبيق المخرجات على أرض الواقع، من خلال تقرير رفعته وزارة الثقافة.

الطريق الصحيح لتوصيات اللجنة الثقافية

قال الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالحوار الوطنى، في تصريح لـ«الوطن»، إن خطوة رفع تقرير لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم، بمخرجات وتوصيات اللجنة الثقافية في الحوار الوطني، خطوة إيجابية جدا، كما أن هذه الخطوة، تؤكد أن الحوار الوطني يسير في مساره الصحيح.

وأوضح أن هناك العديد من التوصيات التي خرجت عن اللجنة الثقافية في الحوار الوطني، منها توصيات متعلقة بالهوية الوطنية واللغة العربية وأهمية تطويرها، فضلا عن أن اللجنة لم تغفل التعليم وأهميته، وأوصت بالاهتمام بالمناهج التاريخية والعمل على تطويرها لما لها من أثر في غرس الهوية المصرية في نفوس الأطفال والنشئ.

أهمية توصيات اللجنة الثقافية

أوضح مقرر ثقافة الحوار الوطني، أن كل التوصيات التي خرجت من اللجنة مهمة، وتحتاج إلى الإسراع في تنفيذها، ما لها من أثر على المجتمع، وستساهم في رفعته والارتقاء بالذوق العام، مؤكدا أهمية التنسيق بين المؤسسات الثقافية المختلفة في المجتمع، من أجل تحقيق النهضة الثقافية المرجوة، فضلا عن أهمية الاهتمام بالمسرح ودور والسينما وحقوق الملكية الفكرية.