رئيس لجنة حقوق الإنسان بـ«النواب» مرحبا بالعفو عن السجناء: يمهد طريق الحوار الوطني

أشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتنظيم وزارة الداخلية لاحتفالية الإفراج عن 3438 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكدا أن النزلاء وأسرهم شعروا بارتياح كبير من هذا القرار.

طارق رضوان: قرار الإفراج عن السجناء يمهد الطريق نحو الحوار الوطني

وفي بيان صحفي، أكد طارق رضوان، أن قرار الإفراج عن السجناء يمهد الطريق نحو الحوار الوطني، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تدعم سياسات جديدة نحو حقوق الإنسان وحرية التعبير عن الرأي.

«الداخلية» تقيم حفلا للسجناء في أول أيام عيد الفطر

ومن الجدير بالذكر أن قطاع الحماية المجتمعية قد راجع ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، انتهت إلى الإفراج عن «3438» نزيلاً، وذلك خلال احتفالية بمقر قاعة الاحتفالات بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان.

وأقامت وزارة الداخلية شعائر صلاة عيد الفطر بمركز إصلاح وتأهيل العاشر من رمضان للنزلاء، وشهدت فعاليات الاحتفال حضور عدد من رجال الدين المسيحي، إضافة إلى توزيع «كعك العيد» على جميع النزلاء، وأعرب أهالي المفرج عنهم عن سعادتهم البالغة لما لمسوه من تغيير في سلوكيات أبنائهم.