أسرة مصرية تعاني حالة وراثية نادرة.. «كل أطفالها تتولد بخصلات شعر بيضاء»

الشعر الأبيض عند الأطفال من الأمور غير الطبيعية وتسبب قلقا حال ظهورها؛ لا سيما أنها ترتبط بشكل طبيعي بالحدوث في فترة الشباب والنضج، لذا وجودها لدى صغار السن يكون أمرا نادر الحدوث، وهو ما ظهر في أسرة مصرية تعاني حالة وراثية «الشيب المبكر» التي بدأت من الوالدين وانتقلت إلى الأبناء والأحفاد.

تواصلت «الوطن» مع الأسرة لمعرفة تفاصيل أكثر عن حالتها الوراثية النادرة التي أصابت أطفالها وجعلت شعورهم تتحول إلى اللون الابيض وكيف حدث ذلك الأمر.

«معروفين في المنطقة بالبنات اللي شعرها أبيض».. بهذه الكلمات بدأت بسمة حسين، ليسانس حقوق جامعة القاهرة، ابنة منطقة عين شمس، والتي بدأت في سرد القصة منذ البداية: «دي حالة وراثية عبارة عن خصلة بيضا بتظهر في وسط الشعر في كل أطفال العيلة، هي كانت عند والدتي وأنا وأختي اتولدنا بيها وابن أختي لسه مولود بيها».

حالة نادرة جدًا في مصر

حالة وراثية تسمى بمتلازمة «ورد امبرج» والتي يولد خلالها الطفل ببعض التغيرات الوراثية، وينتج عنها الشعر الأبيض للمولود فى صورة نادرة للأطفال حديثي الولادة، وأنه يتم ولادة حالة من ضمن 40 ألف حالة ولادة سنويًا، تنتج عن غياب خلايا الصبغة في الجلد والشعر، ولا يوجد لها علاج، ويُعتقد أن 90% من الأشخاص الذين يعانون من هذه الحالة لديهم شعر أبيض في مقدمة رأسهم بحسب الدكتور حامد سيد، استشاري أمراض النساء والتوليد، لـ«سكاي نيوز عربية».

أسرة «بسمة» يعاني أفرادها من متلازمة «ورد امبرج» الوراثية النادرة، الأمر الذي جعلهم مميزين بين جيرانهم واشتهروا بها «كلنا اتولدنا بيها وهي حالة نادرة جدًا وإحنا مشهورين بيها، كل اللي بيشوفنا بيتفاجئ وبنبقى معروفين جدًا في المنطقة بتاعتنا».

حالة عالمية مماثلة مولودة بشعر أبيض

وقارنت «بسمة» صاحبة الـ34 عامًا، بين حالة أسرتها وأخرى عالمية إذ ظهر عليها خصلات الشعر الأبيض من صغرها «حالتنا تشبه الطفلة الأمريكيّة «ميلي» البالغة من العمر 18 شهرًا، والتي ولدت بخصلة شعر بيضاء، والتي ورثتها من والدتها وتدعى «بريانا وورثي» وجدتها».