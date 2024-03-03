توقف عنه فورا.. سبب صادم وراء تساقط الشعر

في حين أن الفيتامينات والمكملات الغذائية يمكن أن تلعب دورًا مهما في دعم الصحة العامة، ومنها العناية بالشعر، إلا أنه من المهم الوضع في الاعتبار الجرعة والعواقب المحتملة للإفراط في المكملات الغذائية.

ورغم أن الفيتامينات والمعادن، إلى جانب المكملات الغذائية، طريقة رائعة لتحسين الصحة العامة، إلا أن دراسة حديثة حذرت من أن الإفراط في تناول بعض المكملات الغذائية الشائعة، يمكن أن يؤدي إلى إتلاف الشعر وتكسره وتساقطه، بحسب موقع «bristolpost».

تحذير مفاجئ من الإفراط في استخدامات الفيتامينات للشعر

دكتور بالوي، جراح الشعر في إليثر، وأحد أفضل المتخصصين في زراعة الشعر حول العالم، كشف أن الإفراط في استخدام الفيتامينات يؤدي إلى ما يسمى «التساقط الكربي»، وهو تساقط مفرط مؤقت للشعر ناتج عن استخدام بعض الفيتامينات والمكملات الغذائية.

«السيلينيوم عنصر شائع في مكملات نمو الشعر، وهو أيضًا معدن رائع لصحة الغدة الدرقية وجهاز المناعة لديك، ومع ذلك، عند تناوله بكميات كبيرة، يمكن أن يكون لاستخدام هذا المعدن آثار ضارة»، هكذا أوضح الطبيب، مؤكدا أن «الإفراط في الاستخدام يخلق فائضًا من الإنزيمات المضادة للأكسدة مما يؤدي إلى مهاجمة الجسم لخلاياه، بما في ذلك تلك الموجودة في بصيلات الشعر».

بحسب الدراسة، يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول المكملات بعد ذلك إلى هشاشة الشعر، مما يتسبب في تساقط الشعر وتكسره بشكل غير مكتمل، وتشمل الأعراض الإضافية لتسمم السيلينيوم الغثيان والقيء هشاشة الأظافر وتغير لونها.

كيف يمكن للفيتامينات أن تتسبب في تساقط الشعر وتدميره؟

«يشتهر فيتامين E بتقوية جهاز المناعة لديك مع الحفاظ على صحة الجلد والعينين، والجرعة الموصى بها من فيتامين E هي 15 مليجراما يوميًا لكل من الرجال والنساء، ويمكن العثور عليه في مجموعة متنوعة من الأطعمة المختلفة بما في ذلك البذور والمكسرات والزيوت النباتية»، بحسب منظمة الصحة العالمية، ومع ذلك، تشير الأبحاث إلى أن تناولها بكميات زائدة قد يؤدي إلى تساقط الشعر.

على غرار السيلينيوم، كشفت الدراسة أن الزنك الذي يوصى به في كثير من الأحيان لأولئك الذين يعانون من تساقط الشعر، والذي يساعد في تحسين وظيفة المناعة ونمو الخلايا، والذي يمكن العثور عليه في الأطعمة مثل البيض والمحار والحبوب الكاملة، ومع ذلك، عندما يتم تناوله بكميات زائدة، يمكن أن يكون له آثار ضارة ويسبب فقدان الشعر بدلاً من ذلك، لذا فمن المهم من المهم إيجاد التوازن الصحيح، بحسب جراح الشعر العالمي.

ونصحت الدراسة بضرورة مراجعة أخصائي الرعاية الصحية لمعرفة الجرعة المناسبة من الفيتامينات، من أجل عدم تدمير شعرك.