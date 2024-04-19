تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صلاح السعدني.. مات على سريره داخل منزله

في هدوء شديد رحل الفنان صلاح السعدنى عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاماً، تاركاً إرثاً فنياً ما بين الدراما التليفزيونية والسينما والمسرح، دفع جمهوره للتعبير عن حالة صدمة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بسبب وفاة فنانهم المفضَّل.

وتواصلت «الوطن» مع الفنان محمود البزاوى، المتزوج من ابنة شقيق صلاح السعدنى، لمعرفة سبب الوفاة، فأكد أن السعدنى توفى على سريره فى منزله، ولا صحة لما تردد خلال الساعات الأخيرة عن تعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات، مضيفاً: أطلب من الجميع تحرِّى الدقة فى المعلومات قبل نشرها، والرجوع إلى أفراد عائلته قبل نشر أى معلومة، لأن صلاح السعدنى لا يستحق أن تُنشر عنه معلومات مغلوطة لأنه كان رجلاً يتسم بالطيبة والجدعنة.

وقبل نحو 11 عاماً وتحديداً عام 2013، اختار الفنان صلاح السعدنى أن يختتم مسيرته الفنية بمسلسل «القاصرات»، وبعدها فضَّل الابتعاد تماماً عن الأضواء والحياة الفنية، وقرر أن يقضى سنوات عمره المتبقية مع أفراد أسرته فى هدوء.

وأوضح الفنان أحمد صلاح السعدنى، نجل الفنان صلاح السعدنى، أن والده كان مستمتعاً للغاية بحياته الهادئة، ويقضى أوقاته كاملة مع أفراد أسرته، ويعيش الحياة العادية التى يعيشها أى إنسان، وذلك خلال مداخلة هاتفية سابقة مع الإعلامية لميس الحديدى.

وأشار أحمد السعدنى حينها إلى أن والده كان لا يزال يتابع مباريات كرة القدم التى يحبها للغاية، لكنه كان مُقلاً فى متابعة الأعمال الدرامية، ولا يتابع سوى الأعمال التى يقدمها ابنه فقط، موضحاً: «كان بيقول لى أنت الحاجة اللى لسه ربطانى بالشغلانة دى».

من جانبها، كشفت زوجة الفنان الراحل صلاح السعدنى، فى تصريحات سابقة لها، أن زوجها كان يقضى معظم وقته مع أحفاده، وكانوا السبب فى خروجه من حالة الاكتئاب التى أصابته بعد رحيل عدد من أصدقائه المقربين، أهمهم الفنان الراحل نور الشريف عام 2015. وأوضحت أن «السعدنى» كان على تواصل دائم مع الفنان الكبير عادل إمام الذى يُعد واحداً من أقرب أصدقائه داخل الوسط الفنى.