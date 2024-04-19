مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط ينعى صلاح السعدنى

نعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية صباح اليوم، وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان، إن مصر فقدت واحد من أبرز أبنائه الذين قدموا عطاءا فنيا وإنسانيا لا يمكن أن ينسى، سيظل الفنان الكبير صلاح السعدني علامة بارزة في تاريخ الفن والإنسانية.

وأضاف: «رحم الله عمدة السينما والفن المصري الفنان الكبير صلاح السعدني بقدر ما أعطى لفنه ووطنه.. برحيله فقدنا نجما كبيرا وإنسانا نبيلا وفنانا راقيا لا يُعوض».

تكريم صلاح السعدني بدورة سابقة من مهرجان الإسكندرية السينمائي

وتابع : «يذكر أن الصورة من تكريم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الثامنة والعشرين 2012 برئاسة الناقد السينمائي والدكتور وليد سيف ورئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الكاتب السينمائي الكبير ممدوح الليثي.

مهرجان الإسكندرية السينمائي ينعي وفاة الراحل صلاح السعدني

ونعى مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط والجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما الفنان الكبير صلاح السعدني مؤكدا أنه قدم عطاءًا فنيا وإنسانيا استمر أكثر من نصف قرن كان خلالها صوت الوطن وصوت الحرية، من خلال فنه وبصمته الخاصة التي ستظل باقية ما بقيت الإنسانية.