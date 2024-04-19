نجوم الفن والإعلام لـ صلاح السعدني: فقدنا قيمة كبيرة برحيلك وشرفنا بالعمل معك

حالة من الحزن سيطرت على نجوم الوسط الفنى بعد إعلان خبر وفاة الفنان صلاح السعدنى، اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 81 عاماً، حيث تحولت مواقع التواصل الاجتماعى إلى سرادق عزاء ورسائل محبة وتقدير للفنان الكبير.

«السقا»: رحل الأب الغالى

ونعى الفنان أحمد السقا الراحل صلاح السعدنى، بنشر صورة له عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون، البقاء والدوام لله وحده، توفى إلى رحمة الله الفنان القدير والأب الغالى صلاح السعدنى والد أخويا وصديقى أحمد السعدنى، ربنا يرحمه ويجعله من أهل الجنة، برجاء قراءة الفاتحة والدعاء له، هتوحشنا يا خال».

وكتبت الفنانة منى زكى، عبر حسابها الشخصى بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «البقاء لله، فقدت أستاذاً كبيراً من أطيب وألذ وأحن الناس، ومن أكتر الناس اللى اتشرفت بالشغل معاه فهو الأكثر خلقاً، الأستاذ الكبير صلاح السعدنى، خالص عزائى لأحمد وللأسرة الكريمة».

«صبحى»: شجعنى فى بداياتى

ونعى الفنان الكبير محمد صبحى الراحل صلاح السعدنى، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» قائلاً: «إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون.. بكل الأسى والحزن.. أنعى الفنان الكبير صلاح السعدنى كان خير صديق وخير سند شجعنى فى بداياتى وأصبح من أقرب الناس لى فى الوسط الفنى.. رحلت يا صلاح لكن ستبقى معنا بسيرتك الطيبة وأعمالك الفنية الرائعة.. أدعو الله لكِ بالرحمة والمغفرة وأن يسكنك فسيح جناته.. وأن يلهم أسرتك الصبر والسلوان».

ونعاه الإعلامى أحمد فايق، رئيس قطاع البرامج بالشركة المتحدة، عبر حسابه الشخصى بموقع «فيس بوك»، قائلاً: «كان لديهم سوبرمان وسبايدر مان وسلاحف النينجا، ونحن لدينا حسن النعمانى فتى أحلام جيلنا صنايعى أرابيسك، بطل من أبطال نصر أكتوبر، إنسان يخطئ ويصيب، لا يتنازل عن هوية بلده، قوى وعفى لا يقدر عليه أحد، حنون وقلبه أبيض، يدافع عن الحق لا يشتريه أحد بمال، ابن بلد جدع يحمى نساء الحارة وشيوخها، يعطف على اليتامى، رحمة الله على صلاح السعدنى.. فقد الفن المصرى والعربى قامة كبيرة لا تتكرر».

ونعته الفنانة نشوى مصطفى عبر حسابها بإنستجرام قائلة: «الأستاذ القدوة الإنسان الطيب.. أبونا كلنا، اتشرفت يا أستاذ إنى اشتغلت مع حضرتك، واتعلمت منك كتير فنياً وإنسانياً، حتوحشنا فى أمان الله ألف رحمة ونور يا أستاذ».

وكتبت الفنانة منة فضالى عبر حسابها الخاص على موقع «إنستجرام» «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان الكبير صلاح السعدنى، للفقيد الرحمة ولعائلته الصبر والسلوان».