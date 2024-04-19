«للحقيقة وجه آخر».. مشروع تخرج بإعلام الأزهر لكشف المحتوى الإلكتروني الزائف

ثورة كبيرة في عالم التكنولوجيا أحدثها ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي «AI»، التي سَهُلَ من خلالها تنفيذ مهام مختلفة في مجالات عدة بنقرة زر واحدة، وكما هو معتاد، راح البعض يستخدم هذه الأدوات في تزييف الحقائق للوصول إلى أغراض شخصية؛ ما أظهر ضرورة استخدام مهارات الذكاء الاصطناعي نفسها في كشف هذه التزييفات، وهو ما انتبهت له طالبات إعلام الأزهر فراحن تسلطن الضوء من خلال مشروع تخرجهن «Double Face» على خطورة المحتوى الإلكتروني الزائف على الفرد والمجتمع، وكيفية التصدي له وكشف حقيقته.

«Double Face» مشروع تخرج لكشف المحتوى الإلكتروني الزائف

تحت عنوان «Double Face» أو «للحقيقة وجه آخر»، أطلقت 26 طالبة من قسم العلاقات العامة والإعلان كلية الإعلام بنات جامعة الأزهر، مشروع تخرجهن، وهو عبارة عن حملة توعوية تهدف إلى رفع مستوى التربية الإعلامية الرقمية لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تسليط الضوء على المحتوى الزائف الإلكتروني وتأثيره السلبي على الفرد والمجتمع.

«خلال حملتنا بنهتم إننا نوعي الشباب من مستخدمي السوشيال ميديا أساليب كشف المحتوى الزائف باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي قبل المشاركة في نشره وإثارة البلبلة وإحداث الفوضى في المجتمع»، جملة قالتها فاطمة طعيمة، إحدى الطالبات المشاركات في مشروع التخرج، خلال حديثها لـ«الوطن»، موضحة أن فكرة الحملة تدور حول توضيح مخاطر التزييف في جميع الوسائط الرقمية وكيفية التصدي له باستخدام مستوى الذكاء الطبيعي، أو عن طريق بعض أدوات الذكاء الاصطناعي، وتوضيح أثاره السلبية على المجتمع.

استغلال منصات التواصل الاجتماعي

ولتفعيل دور الحملة على مستوى واسع، حرصت طالبات إعلام الأزهر على المشاركة في المؤتمر الدولي الخامس لكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بالقاهرة بقاعة الأزهر للمؤتمرات، إلى جانب اهتمامهن بالنزول إلى المدارس والجامعات والالتقاء بالطلاب، وأيضًا استغلال الانتشار الواسع لمنصات التواصل الاجتماعي باعتبارها أكبر منصة إعلامية على مستوى العالم، في مخاطبة روادها وتعليمهم كيفية كشف التزييف في المحتوى الرقمي.

«حابين نشكر الدكتورة آمال زيدان والدكتور رفيف عزوز على تعبهم معانا، وكمان الدكتورة منى عبد الجليل رئيسة قسم العلاقات العامة والإعلان بالكلية»، حسب «فاطمة»، التي أكدت أنها ستحاول وباقي زميلاتها مواصلة جهود الحملة لتحقيق أهدافها على نطاق واسع، وألا تقتصر على كونها مشروع تخرج.