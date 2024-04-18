«سد ثغراتك» مشروع تخرج لطلاب إعلام حلوان ضد الابتزاز الإلكتروني.. «لازم ناخد بالنا»

الظروف الحياتية والمحيطة دائمًا ما تكون سببًا في ابتكار فكرة ما، وهو ما حدث مع طلاب إعلام جامعة حلوان في مشروع التخرج الخاص بهم، حينما وضعوا نصب أعينهم «الابتزاز الإلكتروني» ومدى التأثيرات السلبية التي حدثت بسببه، وكم الفتيات التي راحت ضحية الابتزاز.

تصدي التهديدات

«ثغرة» هو الاسم الذي أطلقه طلاب قسم الإعلام بجامعة حلوان على مشروع التخرج، الذين اتخذوه وسيلة للتوعية عن كيفية التصدي للتهديدات والابتزاز الإلكتروني، فضلًا عن زيادة الوعى حول أهمية البيانات والمعلومات، حسب ما رواه «حمزة» أحد الطلاب المشاركين في المشروع.

«سد ثغراتك.. احمى بيناتك» كان هذا شعار الحملة للتوعية بمخاطر الابتزاز الإلكتروني وكيفية مواجهته، «الحملة تسعى حول التوعية بالتهديدات الإلكترونية المنتشرة عن طريق الأمن السيبراني المعلوماتي» حسب «حمزة» خلال حديثه لـ«الوطن».

أهمية حملة ثغرة

حملة «ثغرة» تعمل على اطلاع فئات المجتمع عن طرق الوقاية من التهديدات التي قد يتعرض لها أي شخص أو مؤسسة، ومن أهميتها أنها تناقش أهمية الأمن المعلوماتي للأفراد والمؤسسات، وتسعى جاهدة لإبراز جهود مصر في تعزيز الأمن المعلوماتي وتطوير البنية التحتية الاتصالية.

«مصر تعتبر من ضمن الدول الأكثر اهتمامًا بالأمن المعلوماتي خاصة أنها جاءت في المركز الـ23 عالمياً ضمن 184 دولة» هكذا عبر «حمزة»، مشيرًا إلى أن هذه الإحصائيات وفقًا لمؤشر «الأمن المعلوماتي GCI»، موضحًا أن الفئة المستهدفة هي فئة الشباب لإنها أكثر فئة انتشارًا على مواقع التواصل الإجتماعي، لذلك يتم تسليط الضوء عليها لتصدى التهديدات والابتزاز الإلكتروني لزيادة الوعى عن أهمية البيانات والمعلومات.

وشارك في إعداد هذه الحملة التي تعمل على التوعية لتصدي الابتزاز الإلكتروني طلاب قسم العلاقات العامة والإعلان بإعلام جامعة حلوان: حمزة ناصر، أحمد أيمن، عمر ماجد، عبدالرحمن عمر، روان أيمن، أمل عصمت، روان أسامة، جاسمين أسامة، شمس أسامة، عائشة إبراهيم، إنجى عبدالسلام، آلاء عبدالوهاب، روان حمادة، ولاء دسوقي، جنة علي، شروق جمال، هاجر خالد، مريم رضا، أية مازن، جهاد أسامة، فريدة محمد، نانسى إيهاب، نيرة محمد، ندى إبراهيم، منة محمود، إسراء أشرف.