«القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي كتب: نرمين عفيفي 09:09 ص | السبت 20 أبريل 2024 صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بأن صافرات الإنذار تدوي في الجليل الغربي. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: «القاهرة الإخبارية»: إطلاق 20 صاروخا من لبنان تجاه الجليل الغربي حزب الله يقصف مقر قيادة كتيبة ليمان في مستوطنة الجليل الغربي صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي جيش الاحتلال الإسرائيلي: صفارات الإنذار تدوي في الجليل الغربي «القاهرة الإخبارية»: صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الغربي الجليل الغربي صفارات الإنذار بقلم نرمين عفيفي