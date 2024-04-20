خبير: صندوق النقد الدولي توقع تراجع معدلات التضخم في مصر تدريجيا

قال الدكتور أيمن غنيم، الخبير الاقتصادي، وأستاذ الإدارة بالجامعة الأمريكية، إن توقعات صندوق النقد الدولي بتراجع معدل التضخم في مصر تدريجيًا يأتي بالتزامن مع الإشادات التي تتلقاها مصر، وشهادة صلاحية من المؤسسات الاقتصادية الدولية، موضحًا أن القاهرة خلال الفترة الأخيرة اتخذت العديد من التحركات الإيجابية، والتي كان من أهمها الالتزام بمسيرة الإصلاح الاقتصادي الهيلكي.

خفض العجز بالموازنة

وأضاف «غنيم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية داليا أشرف، ببرنامج «8 الصبح»، المٌذاع عبر شاشة «دي أم سي»، أن مصر أيضًا خفضت العجز بالموازنة العامة للدولة من 13.9% من الناتج المحلي في 2013، إلى 6.1% من الناتج المحلي في موازنة العام المالي الحالي، وتستهدف في العام المقبل الذي ينتهي 30/6/2025 خفض العجز إلى 6% من الناتج المحلي.

وشدد على أن مصر أعلنت التزامها على لسان وزير المالية بوضع الدين العام بمسار انخفاض ليصل إلى 80% من الناتج المحلي في يونيو 2027، موضحًا أن صندوق النقد الدولي تحدث عن أن القاهرة تتبع سياسة قوية جدًا لمكافحة التضخم، بداية من زيادة سعر الفائدة لامتصاص السيولة وتشجيع الادخار المحلي.