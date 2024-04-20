رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظتي بورسعيد ودمياط

كتب:

أسماء زايد
10:36 ص | السبت 20 أبريل 2024
رئيس الوزراء

رئيس الوزراء

يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية اليوم السبت، بعدد من المشروعات المهمة بمحافظتي بورسعيد ودمياط.

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء يستعرض خطة «الثقافة» لتفعيل مخرجات الحوار الوطني

أبرز تصريحات رئيس الوزراء.. قرار مهم بشأن أسعار الخبز الأحد المقبل

رئيس الوزراء: عام 2024 سينتهي بالتعافي من أزمة الأسعار بشكل كامل

رئيس الوزراء لـ«المواطنين»: «بلغونا عن أي منفذ يبيع سلعا بأعلى من المتداول»
بقلم أسماء زايد