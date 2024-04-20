رئيس الوزراء يتفقد عددا من المشروعات بمحافظتي بورسعيد ودمياط كتب: أسماء زايد 10:36 ص | السبت 20 أبريل 2024 رئيس الوزراء يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولة تفقدية اليوم السبت، بعدد من المشروعات المهمة بمحافظتي بورسعيد ودمياط. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: رئيس الوزراء يستعرض خطة «الثقافة» لتفعيل مخرجات الحوار الوطني أبرز تصريحات رئيس الوزراء.. قرار مهم بشأن أسعار الخبز الأحد المقبل رئيس الوزراء: عام 2024 سينتهي بالتعافي من أزمة الأسعار بشكل كامل رئيس الوزراء لـ«المواطنين»: «بلغونا عن أي منفذ يبيع سلعا بأعلى من المتداول» رئيس الوزراء الوزراء مجلس الوزراء الوزارات الخدمية بقلم أسماء زايد