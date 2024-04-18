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دراما المتحدة

رئيس الوزراء لـ«المواطنين»: «بلغونا عن أي منفذ يبيع سلعا بأعلى من المتداول»

كتب:

منتصر سليمان
06:16 م | الخميس 18 أبريل 2024
المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه أصبح لدينا أسعار واضحة جدًا لكل السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن اتحاد الغرف يرسل السعر كل أسبوع، وأصبح من الواضح جدا متوسطات أسعار كل السلع.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أذاعته قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «أهيب بالمواطن، لو لقيت مكان يبيع أعلى من هذه الأسعار بلغونا، وعندنا أماكن يتم الإبلاغ فيها، كجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، في مجلس الوزراء، وفي كل الوزارات حتى يتم اتخاذ الإجراء الفوري».

وأكمل: «تم إرسال شكوى من أحد المواطنين، وتم رصدها على وسائل التواصل الاجتماعي، ومضمون الشكوى أن إحدى السلاسل تعرض بعض السلع بأسعار أعلى من الأسعار التي تم الاتفاق عليها بالمبادرة، وكاتب عليها أنه يتم التخفيض في إطار مبادرة الدولة، وتم مخاطبة اتحاد الغرف، وكان التوجيه لكل السلاسل أنه في حالة عدم تغيير الأسعار وتخفيضها في السلاسل فسيتم إغلاقها، وبمجرد التواصل يتم التغيير».

وقال: «بقول للمواطنين، ساعدونا في هذه المرحلة، أي منافذ تبيع أعلى من الأسعار المتداولة ومتوسطات الأسعار بلغونا فورا عشان ناخد ضدها الإجراءات». 

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