رئيس الوزراء: بدء التصنيع المحلي للمقاسات الكبيرة من إطارات السيارات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بدأ جولة لتفقد عدد من المصانع في محافظتي بورسعيد ودمياط بصحبة عدد من الوزراء، وتفقد مصنع «بيراميدز» لإطارات السيارات والذي يعد أكبر المصانع في المنطقة الصناعية ببورسعيد.

وأوضح «مدبولي»، في كلمته خلال جولة تفقد عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه زار هذا المصنع من قبل في شهر سبتمبر 2023، وكان متخصصًا في تصنيع المقاسات الصغيرة من الإطارات، ولكن صاحب المصنع وعد ببدء خطوط إنتاج للأنواع الأخرى التي غير موجودة بصورة كافية في مصر.

وتابع: «نشهد اليوم إنتاج التشغيل التجريبي الأول لمقاسات إطارات السيارات الملاكي والميكروباص والسيارات الأخرى الموجودة في مصر»، منوهًا بأنه تم البدء في إنتاج الإطارات من مقاسات 12 لـ14 وسيكون هناك إنتاج للمقاس 17.

وأشار إلى أنه في شهر أكتوبر المقبل سيصل المصنع لحجم إنتاج يغطي أكثر من 25% من حجم الطلب المحلي، موضحًا أن مالك المصنع وعد بأنه مع بداية عام 2026 سيتجاوز الإنتاج الـ60%.