وزير خارجية تركيا: التعاون مع مصر يصب في صالح الشعبين والمنطقة بالكامل

أكد وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، أن التعاون بين مصر وتركيا يصب في صالح الشعبين والمنطقة بأكملها، موضحًا أنه جرى اتخاذ قرار بتعزيز العلاقات المصرية التركية أكثر بكثير مما كانت عليه.

أوضح «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري، المُذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»، أنه خلال الزيارة التاريخية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى القاهرة، في فبراير الماضي، تجلت إرادة تعزيز العلاقات.

أشار إلى أنه جرى التوقيع في القاهرة، على إعلان مشترك بشأن إعادة تشكيل مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين البلدين.