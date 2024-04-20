«عربية النواب»: إسرائيل تتجاهل القرارات الدولية.. ومجلس الأمن بدأ يفقد مصداقيته

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن استمرار استخفاف إسرائيل وتجاهلها للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن والأمم المتحدة ومحكمة العدل الدولية وضع مصداقية مجلس الأمن ومنظومة حفظ السلم والأمن الدوليين في مأزق لدرجة جعلت مثل هذه المؤسسات الدولية الكبيرة تفقد مصداقيتها.

حكومة الاحتلال الإسرائيلي

وتساءل «أباظة» في بيان له أصدره اليوم قائلاً: لماذا هذا الصمت الرهيب من المجتمع الدولي والعالم كله تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلى؟، مطالباً بضرورة اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير من المؤسسات الدولية لإجبار إسرائيل وإلزامها فوراً بوقف إطلاق النار بعد أن وصل عدد الشهداء الفلسطينيين إلى ما يقرب من 34 ألف شهيد إضافة إلى إصابة أكثر من 75 ألف مصاب من الأبرياء الفلسطينيين من الأطفال والنساء والرجال والشيوخ.

وقف إطلاق النار

واوضح أن تجاهل البعض لإعمال المنطق وقواعد العدالة وتطبيق ميثاق الأمم المتحدة والأهداف المشروعة المتعلقة بوقف إطلاق النار هو ما أفضى بنا إلى هذا الوضع شديد الخطورة الذي وصلت إليه منطقة الشرق الأوسط، مؤكداً ضرورة أن يسارع المجتمع الدولي في التطبيق الفوري لرؤية مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للوقف الفوري لإطلاق النار وإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة.