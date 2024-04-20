زوجان يتبرعان بثروتهما ومقتنيات منزلهما.. «وزعوا 24 مليون دولار في الشارع»

حب الخير ومساعدة الغير كانا الدافع وراء أغرب تصرف أقدم عليه زوجان، إذ أثارا بتصرفهما حيرة مئات من الأشخاص الذين تساءلوا عن السر خلف تخلصهما من جميع أموالهما وممتلكاتهما وتوزيعهما النقود على الناس في الشارع، ولم يكتفيا بذلك، بل تبرعا بنحو 24 مليون دولار للجمعيات الخيرية.

جمع الهندي بهافيش بهانداري وزوجته، ثروتهما الضخمة من أعمال البناء المربحة، وبعدما حققا ما يريدان من بناء أفخم المنازل وشراء السيارات الفارهة باهظة الثمن وغيرها، رغب الاثنان في التفرغ للعبادة والتخلص من كل ذلك وفقًا لموقع «odditycentral».

زوجان يتبرعان بـ24 مليون دولار لصالح الأعمال الخيرية

قرر الزوجان أنّ يعيشا على الصدقات مكتفين بحياة الرهبنة، ولم تكن تلك المرة الأولى، فقد خاضا نفس التجربة قبل عامين، بعدما قررا قطع علاقاتهما مع عائلاتهما والسير في رحلة طويلة دون أحذية عبر الهند، ليكون ذلك خير وسيلة بالنسبة لهما للتفرغ إلى العبادات والتخلي عن كل شيء.

التبرع بمكيفات الهواء

وتعهد الزوجان «بهانداري» بالتخلي عن كل أموالهما وتبرعا بثروتهما المقدرة بنحو 24 مليون دولار من خلال وقوفهما على عربة، في موكب امتد لمسافة أربعة كيلومترات، وزعا خلاله بالمال والهواتف المحمولة ومكيفات الهواء على سكان الهند واحدًا تلو الآخر، وقد اشتهرا دائمًا بأعمالهما الإنسانية المتنوعة.