بدء أكبر انتخابات في العالم بالهند.. 10% من سكان الأرض يشاركون

بدأ اليوم التصويت في الانتخابات العامة الضخمة في الهند، والتي تعتبر أكبر ممارسة ديمقراطية في العالم، حيث بلغ عدد الناخبين فيها أكثر من 969 مليون ناخب، أي أكثر من 10% من سكان العالم.

حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم يأمل في زيادة أغلبيته

وبحسب صحيفة «الجارديان» البريطانية، فإن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي يأمل في زيادة أغلبيته البرلمانية.

وانطلق التصويت في الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة، عندما افتتح الاقتراع في 102 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، وسيستمر خلال الأسابيع الستة المقبلة، على سبع مراحل، حتى 1 يونيو، وسيتم احتساب جميع النتائج وإعلانها في 4 يونيو.

ووصف المحللون هذه الانتخابات بأنّها أكثر استطلاعات الرأي التي يمكن التنبؤ بها والتي أجرتها الهند منذ عقود، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يفوز مودي وحزب بهاراتيا جاناتا بولاية ثالثة في السلطة، وتظهر الاستطلاعات أن مودي هو الزعيم السياسي الأكثر شعبية في الهند بفارق كبير.

إنجازات اقتصادية عظيمة

تُعزى قوة مودي في الانتخابات جزئياً إلى أجندته القومية الهندوسية المتحمسة، والتي ركزت على إعادة البلاد إلى العظمة الحضارية الهندوسية الماضية وحصلت على دعم كبير في الدولة ذات الأغلبية الهندوسية.

كما دفعت حملة حزب بهاراتيا جاناتا إلى الإشادة بانجازات النمو الاقتصادي، حيث أصبحت الهند الآن الاقتصاد الأسرع نمواً في العالم، فضلاً عن بناء البنية التحتية، وخطط الرعاية الاجتماعية السخية، والاعتراف الدولي بالهند باعتبارها قوة عالمية ناشئة عظمى يتودد إليها العالم.