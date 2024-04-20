«النواب» يناقش عودة المدرسين المتقاعدين للعمل بعقود سنوية.. الثلاثاء المقبل

تتواصل التحركات البرلمانية لتقليل عجز المعلمين في المدارس، ويناقش مجلس النواب، الثلاثاء المقبل، مقترح النائبة منى عمر، للاستعانة بالمعلمين المتقاعدين بعقود سنوية في المدارس، وعودتهم للتدريس من جديد.

تفاصيل مقترح الاستعانة بالمدرسين المتقاعدين

وقالت النائبة منى عمر عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، إنها تقدمت بمقترحها للمجلس للاستعانة بالمدرسين المتقاعدين بسبب خبراتهم المهنية في التربية والتعليم، خاصة أن المدرس المتجاوز للستين عاما قادر على العمل والعطاء، مشيرة إلى أن المجلس سيناقش عودة المدرسين المتقاعدين للعمل بعقود سنوية في جلسة الثلاثاء المقبل، وذلك بعدما وافقت عليه لجنة المقترحات والشكاوى في جلستها السابقة.

أوضحت عضو مجلس النواب، لـ«الوطن»، أنه لا يوجد ما يمنع الاستعانة بمن لديهم الخبرة والرغبة في التدريس داخل مدارسنا لتعويض النقص الموجود في أعداد المدرسين، على أن يكون التعيين وفقا لعقود سنوية يجري تجديدها، وليس بشكل دائم، وفق رغبة الطرفين والقدرة الصحية وتفرغ المدرس.

مسابقة الـ30 ألف معلم

أكدت النائبة منى عمر، أن مسابقة الـ30 ألف معلم تسهم في الحد من ظاهرة عجز المعلمين، لكن مع ذلك ما زلنا في حاجة لمزيد من المعلمين، فلا مشكلة في الاستعانة بالمتقاعدين من المعلمين، فهم كوادر محبة للعمل والعطاء حتى آخر العمر، وأيضًا هذه الاستعانة ستحقق دخلًا إضافيًا للمعلمين من أصحاب المعاشات.