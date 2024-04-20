«حقوق إنسان النواب» تنتقد استخدم واشنطن للفيتو ضد منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة

وجه النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، انتقادات حادة للولايات المتحدة على استخدامها الفيتو ضد منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذه خطوة تكشف للجميع الانحياز الأعمى من واشنطن، ودعمها لجرائم حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وقال «رضوان» في بيان، إنه كان يجب على الولايات المتحدة دعم الفلسطينيين في الحصول على العضوية الكاملة لفلسطين في منظمة الأمم المتحدة، مؤكدا أن ذلك الحق الفلسطيني يكفله ميثاق الأمم المتحدة، بل إن أبسط حقوق للإنسان في أي مكان بالعالم، وجود دولة مستقلة له يعيش على أرضها فى أمن وسلام واستقرار.

وأكد أنه رغم ارتكاب جيش الاحتلال للجرائم والمجازر البشرية وحرب الإبادة ضد الفلسطينيين، نجد أمريكا تواصل دعمها لحكومة الاحتلال الإسرائيلي وتقف عائقا أمام منح فلسطين العضوية الكاملة داخل الأمم المتحدة، وهو ما يؤكد سلسلة الازدواجية فى القضايا الدولية.

وأشار طارق رضوان إلى أن الانحياز الأعمى من الولايات المتحدة لإسرائيل، يضعف تأثيرها في المنطقة وحل مشكلة الشرق الأوسط خاصة القضية الفلسطينية، لن يكون من خارج المنطقة، وأن على الجميع الاستماع لصوت العقل الذي تمثله مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة، معربا عن اعتزازه بموقف الدولة المصرية إزاء القضية الفلسطينية، خاصة أنه على مدار التاريخ، فإن مصر تدعم القضية الفلسطينية بشكل ثابت وراسخ.