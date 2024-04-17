عضو بـ«النواب»: الرئيس السيسي يتبنى رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية

قالت منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إنّ لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الاستخبارات الروسية، يؤكد موقف مصر الثابت لمنع اتساع دائرة الصراع في المنطقة وضرورة ضبط النفس وإحياء مسار السلام.

وقف إطلاق النار

وأوضحت نصر، في تصريحات صحفية، أنّ وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية بكميات كافية، خطوة اساسية لنزع فتيل التوتر الإقليمي، مشيرة إلى أنّ الرئيس السيسي يتبنى رؤية واضحة لحل القضية الفلسطينية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفقًا لمحددات الشرعية الدولية، وتضمن تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

وتابعت النائبة، أنّ زيارة رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية للقاهرة وحرصه على لقاء الرئيس السيسي، تعكس أهمية وقدر مصر كجزء أساسي ورئيسي لإقرار السلم والأمن في المنطقة، وتجسيدًا لدورها الحيوي في حفظ أمن واستقرار المنطقة.

وشددت عضو مجلس النواب، على ضرورة ضبط النفس لتجنب اتساع دائرة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، وحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشريف والرجوع إلى حدود 1967.