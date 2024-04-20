سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة قرب كيسوفي بغلاف غزة كتب: محمد عزالدين 09:09 م | السبت 20 أبريل 2024 صواريخ كشف إعلام إسرائيلي عن سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة قرب كيسوفيم بغلاف غزة دون تسجيل إصابات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إعلام فلسطيني: إطلاق رشقة صاروخية تجاه سديروت ومستوطنات غلاف غزة «القاهرة الإخبارية»: صافرات الإنذار تدوي في سديروت ومستوطنات غلاف غزة صافرات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات غلاف غزة فصائل فلسطينية تعلن إطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات غلاف غزة القاهرة الإخبارية: صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة «القاهرة الإخبارية»: أنباء عن رشقة صاروخية على مستوطنات غلاف غزة غلاف غزة إسرائيل صواريخ بقلم محمد عزالدين