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دراما المتحدة

سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة قرب كيسوفي بغلاف غزة

كتب:

محمد عزالدين
09:09 م | السبت 20 أبريل 2024
صواريخ

صواريخ

كشف إعلام إسرائيلي عن سقوط صاروخين في منطقة مفتوحة قرب كيسوفيم بغلاف غزة دون تسجيل إصابات، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

 

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