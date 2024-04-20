«القاهرة الإخبارية»: طيران مسير يحلق في سماء تعز كتب: محمد عزالدين 09:10 م | السبت 20 أبريل 2024 طائرات مسيرة كشف إعلام حوثي بأن طيران مسير يحلق في سماء مديريات الحجرية بمحافظة تعز، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة كريات شمونة خوفا من تسلل طائرة مسيرة «القاهرة الإخبارية»: إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين بمحافظة لحج جنوبي اليمن «القاهرة الإخبارية»: جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن سقوط طائرة مسيرة تابعة له في لبنان زيلينسكي: روسيا هاجمت أوكرانيا بـ60 طائرة مسيرة و90 صاروخا الليلة الماضية الأمن العام الأردني يحقق في العثور على أجزاء طائرة مسيرة في محافظة إربد الدفاع الجوي الروسي يدمر طائرة أوكرانية مسيرة أعلى أراضي بريانسك طائرة مسيرة تعز اليمن بقلم محمد عزالدين