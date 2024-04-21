نتنياهو يهاجم أمريكا بسبب عقوبات محتملة ضد كتيبة بجيش الاحتلال الإسرائيلي

بعد ساعات من خروج تقارير أمريكية تكشف أن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد من أجل فرض عقوبات على وحدة في الجيش جيش الاحتلال، وجه بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال رسالة إلى أمريكا في تدوينة عبر حسابه الرسمي، مضمونها الرفض لفكرة العقوبات.

هل تفرض أمريكا عقوبات على وحدة بجيش الاحتلال؟

وتعود بداية القصة، إلى ما نشر في موقع «أكسيوس» الأمريكي بشأن فرض أمريكا عقوبات على وحدة في الجيش الإسرائيلي، حيث أوضحت ثلاثة مصادر أمريكية مطلعة للموقع أن أنتوني بلينكن، وزير الخارجية الأمريكي قد يعلن خلال أيام، عن عقوبات ضد كتيبة «نيتساح يهودا» التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في الضفة الغربية قبل أحداث السابع من أكتوبر.

وفي حال توقيع تلك العقوبات، ستكون المرة الأولى التي تفرض فيها أمريكا عقوبات على كتيبة عسكرية تابعة لجيش الاحتلال؛ إذ بحسب المصادر الأمريكية تتسبب العقوبات الأمريكية في منع الكتيبة وأعضائها من تلقي أي نوع من المساعدة أو التدريب العسكري الأمريكي.

تعليق نتنياهو

وبعد ساعات من التقارير، خرج نتنياهو يقول في تغريدة له على منصة التدوينات القصيرة «إكس»: «لا ‏يجب فرض عقوبات على الجيش الإسرائيلي، أنا أعمل في الأسابيع الأخيرة ضد فرض عقوبات على مواطنين إسرائيليين، بما في ذلك في محادثاتي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية».

وتابع رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي، في تدوينته، بحسب سكاي نيوز: «النية بفرض عقوبات على وحدة في الجيش هي قمة العبثية‏ وانحدار في القيم، إن الحكومة التي أرأسها ستتحرك بكل الوسائل ضد هذه التحركات».