الاحتجاجات تشعل تل أبيب.. وأهالي المحتجزين يطلبون مقابلة نتنياهو

رغم الهجمات التي طالت تل أبيت الأسبوع الماضي من إيران، إلا أن الداخل الإسرائيلي شهد مجددا عددا من الاحتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية وأخرى مطالبة بإبرام صفقة تبادل المحتجزين؛ إذ كانت المظاهرة الأساسية في مدينة تل أبيب بالإضافة لمجموعة بمواقع أخرى بينها تجمعا قرب منزل بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء دولة الاحتلال، في قيسارية وفي بئر السبع وحيفا والقدس.

تفاصيل المظاهرات في تل أبيب

وبحسب ما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الناطقة باللغة العبرية، تجمّع الآلاف أمام مقر وزارة الدفاع في تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام صفقة تبادل المحتجزين، كما حدثت الوقفات الاحتجاجية أيضا بالقرب من مجمع المباني الحكومية داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما توجد أطقم الإسعاف والعديد من عناصر الشرطة، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في وسط المدينة، ووضع حواجز لمنع حدوث اضطرابات محتملة وإغلاق الطرق السريعة المجاورة.

وذكر عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن مئات الأشخاص شاركوا في المظاهرات التي انضم إليها موشيه يعلون، رئيس الأركان ووزير الدفاع السابق، كما أوضحت أن المظاهرات ستنطلق في 55 موقعا في عموم إسرائيل للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات.

مطالبات بمقابلة نتنياهو

وفي المقابل، طالب أهالي المحتجزين الإسرائيليين لدى الفصائل الفلسطينية عقد لقاء مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للمطالبة بالإفراج عن ذويهم، بحسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، والتي أكدت رغبة الأهالي مقابلة نتنياهو، وذلك في خطاب بعثوه إلى مجلس الحرب الإسرائيلي، بحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك".

وشدد ذوي وأهالي المحتجزين الإسرائيليين على مجلس الحرب الإسرائيلي الاستماع إلى أصواتهم ومطالبهم وذلك قبل حلول عيد الفصح اليهودي، والإسراع بالإفراج عن ذويهم.