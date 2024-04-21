مصر تحتفل بعيد تحرير سيناء تحت شعار «ويتواصل البناء» (فيديو)

نشرت القناة الرسمية لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي قبل قليل، أول برومو لاحتفالات عيد تحرير سيناء، الذي تحتفل به مصر والقوات المسلحة يوم 25 أبريل هذا العام تحت شعار «ويتواصل البناء».

وأبرز البرومو عددا من اللقطات النادرة لرفع علم مصر على شبه جزيرة سيناء بعد انسحاب الاحتلال الإسرائيلي منها.

وذكرت القوات المسلحة في البرومو، أنّه في قلب الظروف القاسية - تقصد وقت الاحتلال -، وقف رجال القوات المسلحة حتى ملأت روح الحرية داخلها عنان السماء، وبعد سنوات من النضال والتضحيات تبدلت الرايات - في إشارة من القوات المسلحة لنجاح مصر في تحرير أراضيها كاملة من الاحتلال الإسرائيلي-.

وأوضحت القوات المسلحة، أنّ أمجاد الماضي بتحرير سيناء تلاحقها أمجاد الحاضر عبر عمليات تنمية غير مسبوقة على «أرض الفيروز»، لصنع مستقبل مشرق لها.

واختتمت القوات المسلحة البرومو، قائلة: «عيد 25 أبريل.. عيد تحرير سيناء.. ويتواصل البناء».