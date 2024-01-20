رصف وتجميل شوارع العريش استعدادا لاحتفالات عيد تحرير سيناء

شيدت الشركات المسؤولة بمدينة العريش، بالتنسيق مع المجلس والمرافق العامة، طريق كرم أبو نجيلة الرئيسي ومنطقة ميدان أم القري، استعدادًا لاحتفالات عيد تحرير سيناء في 25 أبريل المقبل.

ذكر مجلس مدينة العريش، في بيان، أنه جرى اليوم رصف وتشييد الطريق العام، الرئيسي، بين منطقة كرم أبو نجيلة وميدان أم القرى المؤدي إلى منطقة أل ياسر بوسط مدينة العريش

وأضاف بيان المجلس، أنه جرى الرصف بعد الانتهاء من تركيب شبكات المياه ومواسير، المياه والصرف الصحي، وخطوط الهاتف الأرضي والإنترنت.

رصف أحياء مدينة العريش بالكامل

وأوضح مجلس مدينة العريش، أنه جرى الانتهاء من رصف طريق البريد المستشفى، وطريق نقابة المهندسين، وذلك يكون وسط العريش، قد جرى رصفه بالكامل، لتبدأ عملية رصف الأحياء البعيدة عن منتصف المدينة، والعمل على تركيب جميع الخدمات الموجودة بالمنطقة.

وكان مجلس مدينة العريش، قد انتهى من رصف عدة طرق هامة، وهي طريق البحر، وطريق أسيوط، وطريق البحر الأخر من ناحية قسم ثاني العريش، ومدرسة آل ياسر الرئيسية، وطريق أبو صقل العام، وصولا إلى مبني المحافظة، وطريق الرئيسة الرئيسي المؤدي إلى مدينة الشيخ زويد، وطريق رفح.

تجميل العريش قبل أحتفالات 25 أبريل

وأوضح اللواء أسامة العفش، رئيس مجلس مدينة الشيخ زويد، في بيان، أنّ الخطة هي رصف وتجميل جميع المناطق، قبل أحتفالات 25 أبريل المقبل، والانتهاء من إيصال وتركيب جميع الخدمات بوسط المدينة

وأضاف «العفش» أنّ هذا جاء بناء على تعليمات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الذي شدد على ضرورة سرعة انتهاء عمليات الرصف والتجميل الفترة القادمة.