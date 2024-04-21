القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد الليلة

تنطلق الليلة أحداث مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بصوت المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي، والقنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد هي شبكة beIN Sports صاحبة الحقوق الحصرية للبطولة.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد

وbeIN Sports HD 1 المشفرة، هي القناة الناقلة لمباراة برشلونة وريال مدريد، وتبدأ الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، والـ10 مساءً بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ويواجه فريق الملكي ريال مدريد غريمه البارسا ضمن منافسات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإسباني الممتاز لموسم 2023-2024، حيث يحتل فريق ريال مدريد حتى الآن صدارة ترتيب الدوري الأسباني بـ78 نقطة، والذي جمعهامن الفوز في 24 مبارة سابقة، و6 تعادلات وهزيمة وحيدة.

ويدخل فريق برشلونة المباراة ضمن ترتيب الجدول في وصافة الدوري الإسباني برصيد 70 نقطة، حيث يسعى فريق البارسا لتحقيق الفوز لرفع رصيده، وتقليل الفجوة الموجودة بينه وبين فريق الريال، ضمن منافسات الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.