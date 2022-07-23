تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد.. تنقل مباراة برشلونة وريال مدريد

تزداد نسب البحث عبر المحركات المختلفة عن تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد، التي أعلنت مؤخرًا نقل مباراة الكلاسيكو الودية بين فريقي برشلونة وريال مدريد، إذ يقوم كلا الناديين بتأهيل لاعبيهما استعدادًا لمنافسات الدوري الإسباني خلال الموسم المقبل.

وتستعرض «الوطن» ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها على مدار اليوم، تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد، على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، بعد إعلان القناة إذاعة مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو الودي.

تردد قناة الرابعة الرياضية hd الجديد

ويمكن ضبط قناة الرابعة العراقية الرياضية على القمر الصناعي نايل سات بتقنية HD لمشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد الودية، كالتالي:

التردد: 11334

الاستقطاب: أفقي

معدّل الترميز: 27500

معدّل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الرابعة العراقية على عرب سات

ويمكن ضبط تردد القناة الرابعة العراقية الرياضية المفتوحة على القمر الصناعي عرب سات، من خلال التالي:

التردد: 11747

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500

كيفية تنزيل قناة الرابعة الرياضية

ويمكن تنزيل القناة الرابعة العراقية الرياضية على الريسيفر من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على القائمة الرئيسية على جهاز الريسيفر.

اختيار الإعدادات أو setting.

الضغط على التثبيت ثم اختيار التثبيت اليدوي.

سيطلب منك تحديد القمر الصناعي وكتابة التردد الخاص بالقناة والانتظار للتحميل وبذلك تكون قد انتهيت من تنزيل القناة وستجدها على الريسيفر الخاص بك.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

وتنطلق مباراة برشلونة وريال مدريد، في تمام الساعة 5 صباح غد الأحد، بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 6 بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 7 بتوقيت أبو ظبي.