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دراما المتحدة

بدء أول جلسة تشريعية لمجلس النواب في العاصمة الإدارية بعد قليل

كتب:

ولاء نعمه الله
11:18 ص | الأحد 21 أبريل 2024
مجلس النواب

مجلس النواب

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أول جلساته التشريعية من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم ترتيبات دقيقة ومنظمة تمهيدا لعقد الجلسة البرلمانية الأولى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

حضر غالبية النواب استعدادا لعقد الجلسة البرلمانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد.

إجراءات بصمة الحضور

وحرص النواب على التواجد في البهو الفرعوني لاحتساء بعض المشروبات قبل انعقاد الجلسة البرلمانية، كما نظمت الأمانة العامة بمجلس النواب إجراءات بصمة الحضور للأعضاء من خلال وجود عدد من الأجهزة الخاصة ببصمة الحضور.

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بقلم ولاء نعمه الله

محرر متخصص فى الشأن السياسي والبرلماني.