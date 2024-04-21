بدء أول جلسة تشريعية لمجلس النواب في العاصمة الإدارية بعد قليل

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي أول جلساته التشريعية من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم ترتيبات دقيقة ومنظمة تمهيدا لعقد الجلسة البرلمانية الأولى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني من مقره الجديد بالعاصمة الإدارية.

حضر غالبية النواب استعدادا لعقد الجلسة البرلمانية في تمام الساعة الثانية عشر ظهر اليوم الأحد.

إجراءات بصمة الحضور

وحرص النواب على التواجد في البهو الفرعوني لاحتساء بعض المشروبات قبل انعقاد الجلسة البرلمانية، كما نظمت الأمانة العامة بمجلس النواب إجراءات بصمة الحضور للأعضاء من خلال وجود عدد من الأجهزة الخاصة ببصمة الحضور.